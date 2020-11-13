Дело Шеремета: Стало известно, когда суд возьмется за апелляцию Антоненко
Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу адвоката обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко Дмитрия Кругового касательно продления содержания его под стражей 7 декабря.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".
"На 7 декабря в 11:30 назначено рассмотрение апелляционной жалобы", - говорится в сообщении.
В юридической фирме, которая занимается делом подсудимого, выложили текст апелляционной жалобы, где отмечается, что за все время заключения Антоненко не предпринимал никаких попыток побега или других противоправных действий, и что состояние обвиняемого не позволяет ему скрываться длительное время, он является единственным кормильцем в семье.
Уточняется, что у Антоненко отсутствуют судимости и даже данные об админправонарушениях, нет никаких оснований считать, что он может влиять на свидетелей, и что Антоненко желает участвовать в судебном заседании лично.
"Защита просит апелляционный суд отказать в ходатайстве прокурора в полном объеме, под гарантии явки на судебные заседания. Защита также будет приветствовать любое изменение решение суда в пользу свободы Антоненко", – проинформировали юристы.
Напомним, 19 октября Шевченковский районный суд Киева продлил арест фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко до 19 декабря.