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13 ноября 2020, 10:36 4

Дело Шеремета: Стало известно, когда суд возьмется за апелляцию Антоненко

13 ноября 2020, 10:36 4
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Рассмотрение жалобы состоится 7 декабря
Рассмотрение жалобы состоится 7 декабря
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Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу адвоката обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко Дмитрия Кругового касательно продления содержания его под стражей 7 декабря.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"На 7 декабря в 11:30 назначено рассмотрение апелляционной жалобы", - говорится в сообщении.

В юридической фирме, которая занимается делом подсудимого, выложили текст апелляционной жалобы, где отмечается, что за все время заключения Антоненко не предпринимал никаких попыток побега или других противоправных действий, и что состояние обвиняемого не позволяет ему скрываться длительное время, он является единственным кормильцем в семье.

Уточняется, что у Антоненко отсутствуют судимости и даже данные об админправонарушениях, нет никаких оснований считать, что он может влиять на свидетелей, и что Антоненко желает участвовать в судебном заседании лично.

"Защита просит апелляционный суд отказать в ходатайстве прокурора в полном объеме, под гарантии явки на судебные заседания. Защита также будет приветствовать любое изменение решение суда в пользу свободы Антоненко", – проинформировали юристы.

Напомним, 19 октября Шевченковский районный суд Киева продлил арест фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко до 19 декабря.

Дело Шеремета Украина суд заседание иск
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