Справа Шеремета: Стало відомо, коли суд візьметься за апеляцію Антоненка

Розгляд скарги відбудеться 7 грудня

Розгляд скарги відбудеться 7 грудня

Facebook

Київський апеляційний суд розгляне апеляційну скаргу адвоката обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка Дмитра Кругового на продовження тримання його під вартою 7 грудня.

Про це інформує RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"На 7 грудня об 11:30 призначено розгляд апеляційної скарги", - йдеться у повідомленні.

У юридичній фірмі, яка займається справою підсудного, виклали текст апеляційної скарги, де зазначається, що за весь час ув’язнення Антоненко не вчиняв жодних спроб втечі або інших протиправних дій, і що майновий стан обвинуваченого не дозволяє йому переховуватись тривалий час, він є єдиним годувальником у сім’ї.

Уточнюється, що у Антоненка відсутні судимості і навіть дані про адмінправопорушення, немає жодних підстав вважати, що він може впливати на свідків, і що Антоненко бажає брати участь у судовому засіданні особисто.

"Захист просить апеляційний суд відмовити в клопотанні прокурора в повному обсязі, під гарантії з’явлення на судові засідання. Захист також буде вітати будь-яку зміну рішення суду на користь свободи Антоненка", – поінформували юристи.

Нагадаємо, 19 жовтня Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка до 19 грудня.