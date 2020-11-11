В Киеве банкирша похитила со счетов клиентов более 12 млн гривен

Ей грозит лишение свободы на срок до 12 лет

Ей грозит лишение свободы на срок до 12 лет

Фото: из открытых источников

Киевская местная прокуратура направила в Шевченковский райсуд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя директора регионального отделения одного из банков, которая в течение двух лет присвоила денежные средства по депозитным договорам на общую сумму 12 миллионов 300 тысяч гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В течение 2013-2014 годов заместитель директора регионального отделения банка с целью создания представления перед клиентами действительности сделок о депозитных вкладах предоставляла вкладчикам заведомо поддельные документы, подтверждающие принадлежность передачи банку средств по депозитным договорам", - говорится в сообщении.

В дальнейшем полученные от клиентов средства обвиняемая не учитывала должным образом, а присваивала и использовала по своему усмотрению.

Таким образом незаконными действиями заместителя директора регионального отделения банка клиенты не досчитались 12 300 000 грн.

По результатам досудебного расследования бывший банкирше предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Санкция статей предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее стало известно, сколько уже вернули деньги вкладчикам банка "Аркада".