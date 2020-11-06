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Оккупанты дважды обстреляли наших военных: в ВСУ - без потерь
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06 ноября 2020, 17:40 5

Оккупанты дважды обстреляли наших военных: в ВСУ - без потерь

06 ноября 2020, 17:40 5
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Огонь в ответ наши военные не открывали
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українською мовою

От начала текущих суток, 6 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

Об этом сообщили в штабе ООС, информирует RegioNews.

Так, в районе населенного пункта Авдеевка противник применял стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Неподалеку Новолуганського враг открывал огонь из стрелкового оружия.

Вражеские выстрелы не представляли угрозу жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали.

"Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", - отметили на передовой.

Там заверили, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, в полном объеме. В то же время украинские защитники находятся начеку адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Friday, November 6, 2020

Напомним, в течение минувших суток боевики одиннадцать раз нарушили перемирие, ранив нашего бойца.

Донбасс Украина война нарушения военные
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