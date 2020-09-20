Окупанти один раз порушили режим "тиші": У ЗСУ - без втрат

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації у районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 20 вересня 2020 року Слава Україні! Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається спокійною та повністю контрольованою українськими захисниками. Дотримуючись режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням. Від початку поточної доби, 20 вересня, зафіксоване одне порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи. Так, неподалік населеного пункту Новоолександрівка збройні формування Російської Федерації здійснили постріли зі стрілецької зброї в сторону українських позицій. Постріли були неприцільними, тож вогонь у відповідь наші воїни не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 13 будинків, на 26 об’єктах роботи ще тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 3 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 51 знайдений вибухонебезпечний предмет. Українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю. ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ Минулої доби, 19 вересня, у смугах відповідальності наших бригад збройні підрозділи Російської Федерації тричі порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Так, порушення режиму припинення вогню було зафіксовано поблизу Пісків, де ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї у бік наших позицій. Внаслідок ворожого пострілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в ногу. Воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Ще одне застосування противником стрілецької зброї відмічено поблизу Павлополя. Окрім того, порушення досягнутих домовленостей зафіксоване в районі населеного пункту Водяне. На цій ділянці помічено проліт ворожого БПЛА типу "МЕВІК-2" із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено, що унеможливило його подальше застосування. Ворог вкотре намагався спровокувати наших воїнів на відкриття вогню і зафіксувати цей факт. Але українські захисники на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали. Разом із військовослужбовцями Збройних Сил України у районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання й інші складові сил оборони та правоохоронні органи. За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 41 адміністративне правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4910 транспортних засобів та 4042 особи. Також була затримана 1 особа, яку підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибули 1208 особи, у зворотному напрямку – 1821 осіб. КПВВ "Новотроїцьке" та КПВВ "Мар’їнка" не функціонували. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримуються режиму припинення вогню та перебувають у постійній готовності до миттєвого реагування на будь-які дії противника. Слава Україні!