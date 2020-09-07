Сколько в Украине есть вакцин от полиомиелита, кори и других инфекционных болезней: ответ Минздрава
Министерство здравоохранения обнародовало инфографику по количеству имеющихся вакцин в Украине.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что в среднем по стране прогнозируемый уровень охвата плановой вакцинацией на 2020 год составляет 78%.Также сообщается, что Минздрав обеспечил в каждой области страны доступные качественные вакцины для обязательных прививок.
Рекомендуемый ВОЗ уровень охвата плановой вакцинацией составляет 95%. В Украине прогнозируемый уровень охвата составляет 78%, что существенно ниже чем в 2018 (91%) и 2019 (93%) годах.
Таким образом, количество имеющихся вакцин в Украине составляет:
- от полиомиелита: более 2 млн инактивированных доз вакцины и около 2 млн оральных;
- от дифтерии, столбняка для взрослых - более 2 млн доз;
- от гепатита В - 1 млн 174 тысяч доз моновакцин;
- от коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и Hib-инфекции - 735 тысяч доз пятикомпонентной вакцины;
- кори, паротита и краснухи - свыше 1 млн 180;
- коклюша, дифтерии и столбняка - 560 тыс. доз адсорбированных вакцин.
Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине планируют восстановить производство отечественных вакцин.