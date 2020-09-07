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07 сентября 2020, 15:59 5

Сколько в Украине есть вакцин от полиомиелита, кори и других инфекционных болезней: ответ Минздрава

07 сентября 2020, 15:59 5
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В Минздраве говорят, что все области Украины обеспечены вакцинами
Рixabay
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Министерство здравоохранения обнародовало инфографику по количеству имеющихся вакцин в Украине.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в среднем по стране прогнозируемый уровень охвата плановой вакцинацией на 2020 год составляет 78%.Также сообщается, что Минздрав обеспечил в каждой области страны доступные качественные вакцины для обязательных прививок.

Рекомендуемый ВОЗ уровень охвата плановой вакцинацией составляет 95%. В Украине прогнозируемый уровень охвата составляет 78%, что существенно ниже чем в 2018 (91%) и 2019 (93%) годах.

Таким образом, количество имеющихся вакцин в Украине составляет:

  • от полиомиелита: более 2 млн инактивированных доз вакцины и около 2 млн оральных;
  • от дифтерии, столбняка для взрослых - более 2 млн доз;
  • от гепатита В - 1 млн 174 тысяч доз моновакцин;
  • от коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и Hib-инфекции - 735 тысяч доз пятикомпонентной вакцины;
  • кори, паротита и краснухи - свыше 1 млн 180;
  • коклюша, дифтерии и столбняка - 560 тыс. доз адсорбированных вакцин.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине планируют восстановить производство отечественных вакцин.

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