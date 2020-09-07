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07 вересня 2020, 15:59 5

Скільки в Україні є вакцин від поліомієліту, кору й інших інфекційних хвороб: відповідь МОЗ

07 вересня 2020, 15:59 5
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У МОЗ кажуть, що всі області забезпечені вакцинами
Рixabay
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Міністерство охорони здоров’я оприлюднило інфографіку щодо кількості наявних вакцин в Україні.

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що у середньому по країні прогнозований рівень охоплення плановою вакцинацією на 2020 рік становить 78%.Також повідомляється, що МОЗ забезпечило в кожній області країни доступні якісні вакцини для обов’язкових щеплень.

Рекомендований ВООЗ рівень охоплення плановою вакцинацією складає 95%. В Україні прогнозований рівень охоплення складає 78%, що істотно нижче ніж у 2018 (91%) та 2019 (93%) роках.

Таким чином, кількість наявних вакцин в Україні складає:

  • від поліомієліту: понад 2 млн інактивованих доз вакцини та близько 2 млн оральних;
  • від дифтерії, правця для дорослих - понад 2 млн доз;
  • від гепатиту В - 1 млн 174 тисяч доз моновакцин;
  • від кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту В та Hib-інфекції - 735 тисяч доз п’ятикомпонентної вакцини;
  • кору, паротиту і краснухи - понад 1 млн 180;
  • коклюшу, дифтерії і правцю - 560 тис. доз адсорбованих вакцин.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні планують відновити виробництво вітчизняних вакцин.

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