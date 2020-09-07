Скільки в Україні є вакцин від поліомієліту, кору й інших інфекційних хвороб: відповідь МОЗ
У МОЗ кажуть, що всі області забезпечені вакцинами
У МОЗ кажуть, що всі області забезпечені вакцинами
Міністерство охорони здоров’я оприлюднило інфографіку щодо кількості наявних вакцин в Україні.
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу відомства.
Зазначається, що у середньому по країні прогнозований рівень охоплення плановою вакцинацією на 2020 рік становить 78%.Також повідомляється, що МОЗ забезпечило в кожній області країни доступні якісні вакцини для обов’язкових щеплень.
Рекомендований ВООЗ рівень охоплення плановою вакцинацією складає 95%. В Україні прогнозований рівень охоплення складає 78%, що істотно нижче ніж у 2018 (91%) та 2019 (93%) роках.
Таким чином, кількість наявних вакцин в Україні складає:
- від поліомієліту: понад 2 млн інактивованих доз вакцини та близько 2 млн оральних;
- від дифтерії, правця для дорослих - понад 2 млн доз;
- від гепатиту В - 1 млн 174 тисяч доз моновакцин;
- від кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту В та Hib-інфекції - 735 тисяч доз п’ятикомпонентної вакцини;
- кору, паротиту і краснухи - понад 1 млн 180;
- коклюшу, дифтерії і правцю - 560 тис. доз адсорбованих вакцин.
Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні планують відновити виробництво вітчизняних вакцин.
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