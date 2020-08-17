Стало известно, сколько украинцев получают зарплату свыше 25 тысяч гривен

Чаще всего украинцы получают от 4723 грн до 6000 грн зарплаты

Чаще всего украинцы получают от 4723 грн до 6000 грн зарплаты

Рixabay

Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной им заработной платы, по видам экономической деятельности в июне 2020 года.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Госстата, зарплату свыше 25 тыс. гривен насчитали для 6,6% работников.

По данным статического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату от минимальной 4723 грн до 6000 грн - 20,0% штатных работников.

Количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, что составляло 6787,7 тысяч человек, что на 3,9% меньше, чем в марте (7061,9 тысяч человек).

Среди них было начислено:

к 4723,00 грн - 8,3%,

от 4723,01 до 6000,00 грн - 20,2%,

от 6000,01 до 6500,00 грн - 5,6%,

от 6500,01 до 7000,00 грн - 5,3%,

от 7000,01 до 8000,00 грн - 7,4%,

от 8000,01 до 10000,00 грн - 10,9%,

от 10000,01 до 12000,00 грн - 9,7%,

от 12000,01 до 15000,00 грн - 10,7%,

от 15000,01 до 20000,00 грн - 10,0%,

от 20000,01 до 25000,00 грн - 5,3%,

более 25000,00 грн - 6,6%.

Напомним, несколько ранее Пенсионный фонд рассказал о средней зарплате украинцев в июне