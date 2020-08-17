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17 августа 2020, 12:14 1

Стало известно, сколько украинцев получают зарплату свыше 25 тысяч гривен

17 августа 2020, 12:14 1
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Чаще всего украинцы получают от 4723 грн до 6000 грн зарплаты
Чаще всего украинцы получают от 4723 грн до 6000 грн зарплаты
Рixabay
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Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной им заработной платы, по видам экономической деятельности в июне 2020 года.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Госстата, зарплату свыше 25 тыс. гривен насчитали для 6,6% работников.

По данным статического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату от минимальной 4723 грн до 6000 грн - 20,0% штатных работников.

Количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, что составляло 6787,7 тысяч человек, что на 3,9% меньше, чем в марте (7061,9 тысяч человек).

Среди них было начислено:

  • к 4723,00 грн - 8,3%,
  • от 4723,01 до 6000,00 грн - 20,2%,
  • от 6000,01 до 6500,00 грн - 5,6%,
  • от 6500,01 до 7000,00 грн - 5,3%,
  • от 7000,01 до 8000,00 грн - 7,4%,
  • от 8000,01 до 10000,00 грн - 10,9%,
  • от 10000,01 до 12000,00 грн - 9,7%,
  • от 12000,01 до 15000,00 грн - 10,7%,
  • от 15000,01 до 20000,00 грн - 10,0%,
  • от 20000,01 до 25000,00 грн - 5,3%,
  • более 25000,00 грн - 6,6%.

Напомним, несколько ранее Пенсионный фонд рассказал о средней зарплате украинцев в июне

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