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14 августа 2020, 14:19 7

Стало известно, сколько украинцев получают субсидии на коммуналку

14 августа 2020, 14:19 7
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Наименьший размер субсидии зафиксирован в Закарпатской области
Наименьший размер субсидии зафиксирован в Закарпатской области
Фото: из открытых источников
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Субсидии на коммуналку продолжают получать почти 3 миллиона украинцев. В июле 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 2,934 миллиона людей, а ее средний размер составил 256,73 гривни, что на 4% меньше, чем в июне.

Как передает RegioNews, об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что в июле за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 30,6 тысячи домохозяйств, а назначена субсидия 17,2 тысячи домохозяйств.

В июле 2020 года предоставлено субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 389,9 миллиона гривень. Из них 379,5 миллиона гривень было получено субсидиантами в наличной форме, а 10,3 миллиона гривень - в безналичной.

Согласно данным министерства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в июле 2020 года по сравнению с июнем снизился на 4% – 256,73 гривни относительно 267,78 гривни.

При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в городе Киеве, где она составляет 485,59 гривни. Наименьший размер субсидии зафиксирован в Закарпатской области – 137,8 гривни.

Средний размер субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг в Украине в 2019 году составил 1200 гривень, размер льготы - 750 гривень. В июне 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,8 миллиона граждан, а ее средний размер составил 268 гривень.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрение новых финансовых инструментов.

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