В Украине разоблачили группировку, которая через криптовалюту легализовала 42 миллиона долларов

Трем фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы

Трем фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы

Фото: Facebook

Киберполиция Украины вместе с международными специалистами в сфере цифровых валют, обнаружили трех человек, причастных к отмыванию денег через криптовалюту.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает Regionews.

Была разоблачена преступная группировка, фигуранты которого оказывали услуги по легализации и обналичивании денег, добытых преступным путем.

На протяжении двух лет злоумышленники совершили финансовых операций на 42 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

За такие действия троим фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование по этому делу продолжается.

Также сообщается, что в начале 2020 года Департамент киберполиции начал сотрудничество с одним из крупнейших в мире бирж цифровых валют Binance.

Ранее сообщалось, что в Запорожье Служба безопасности Украины разоблачила незаконные сделки с коммунальной землей, в результате чего бюджет города недополучил более 5 миллионов гривен.