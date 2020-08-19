В Україні викрили угруповання, яке через криптовалюту легалізувало 42 мільйони доларів

Трьом фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі

Трьом фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі

Фото: Facebook

Кіберполіція України разом з міжнародними фахівцями у сфері цифрових валют, виявили трьох осіб, причетних до відмивання грошей через криптовалюту.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, передає Regionews.

Було викрито злочинне угруповання, фігуранти якого надавали послуги з легалізації та переведення в готівку грошей, здобутих злочинним шляхом.

Упродовж двох років зловмисники здійснили фінансових операцій на 42 мільйони доларів", - йдеться у повідомленні.

За такі дії трьом фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування у цій справі триває.

Також повідомляється, що на початку 2020 року Департамент кіберполіції почав співпрацю з однією з найбільших у світі бірж цифрових валют Binance.

Раніше повідомлялось, що у Запоріжжі Служба безпеки України викрила незаконні оборудки із комунальною землею, внаслідок чого бюджет міста недоотримав понад 5 мільйонів гривень.

