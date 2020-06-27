Минздрав готовит новые больницы для приема больных коронавирусом
Министерство здравоохранения готовит больницы третьей волны для приема больных на коронавирус из-за постоянного роста количества больных.
Как информирует RegioNews, об этом заявил министр здравохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, средний показатель заполненности больниц пациентами с COVID-19 в Украине составляет 16%, однако в некоторых учреждениях остаются свободными уже 50-40% коек.
Министр добавил, что показатель летальности в Украине лучше чем в некоторых европейских странах.
На сегодня (показатель летальности - ред.) в Украине составляет 2,6%, тогда как в Германии - 4%, в Испании - 9,5%... Эффективность лечения, которая есть в нашей стране, намного лучше, чем в европейских странах.
Степанов отмечает: чтобы уберечься от болезни - следует придерживаться советов и рекомендаций от Минздрава.
Ранее сообщалось, что в стране за сутки зафиксировано 948 новых случаев коронавируса, общее число заболевших с начала эпидемии составило - 42 065.