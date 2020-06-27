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27 июня 2020, 11:44

Минздрав готовит новые больницы для приема больных коронавирусом

27 июня 2020, 11:44
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Несмотря на снижение летальности, растет общее количество заболевших
Несмотря на снижение летальности, растет общее количество заболевших
Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения готовит больницы третьей волны для приема больных на коронавирус из-за постоянного роста количества больных.

Как информирует RegioNews, об этом заявил министр здравохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, средний показатель заполненности больниц пациентами с COVID-19 в Украине составляет 16%, однако в некоторых учреждениях остаются свободными уже 50-40% коек.

Министр добавил, что показатель летальности в Украине лучше чем в некоторых европейских странах.

На сегодня (показатель летальности - ред.) в Украине составляет 2,6%, тогда как в Германии - 4%, в Испании - 9,5%... Эффективность лечения, которая есть в нашей стране, намного лучше, чем в европейских странах.

Степанов отмечает: чтобы уберечься от болезни - следует придерживаться советов и рекомендаций от Минздрава.

Ранее сообщалось, что в стране за сутки зафиксировано 948 новых случаев коронавируса, общее число заболевших с начала эпидемии составило - 42 065.

карантин врачи больницы лекарства Максим Степанов
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