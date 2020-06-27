МОЗ готує нові лікарні для прийому хворих коронавірусом
Міністерство охорони здоров'я готує лікарні третьої хвилі для прийому хворих на коронавірус через постійне зростання кількості хворих.
Як інформує RegioNews, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".
За його словами, середній показник заповнювання лікарень пацієнтами з COVID-19 в Україні становить 16%, однак у деяких установах залишаються вільними вже 50-40% ліжок.
Міністр додав, що показник летальності в Україні краще, ніж в деяких європейських країнах.
На сьогодні (показник летальності - ред.) в Україні складає 2,6%, тоді як у Німеччині - 4%, в Іспанії - 9,5%... Ефективність лікування, яка є в нашій країні, набагато краще, ніж в європейських країнах.
Степанов зазначає: щоб уберегтися від хвороби - слід дотримуватися порад і рекомендацій від МОЗ.
Раніше повідомлялося, що в країні за добу зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, загальне число хворих з початку епідемії склала - 42 065.