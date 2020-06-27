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27 червня 2020, 11:44

МОЗ готує нові лікарні для прийому хворих коронавірусом

27 червня 2020, 11:44
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Незважаючи на зниження летальності, зростає загальна кількість хворих
Незважаючи на зниження летальності, зростає загальна кількість хворих
Фото: з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я готує лікарні третьої хвилі для прийому хворих на коронавірус через постійне зростання кількості хворих.

Як інформує RegioNews, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, середній показник заповнювання лікарень пацієнтами з COVID-19 в Україні становить 16%, однак у деяких установах залишаються вільними вже 50-40% ліжок.

Міністр додав, що показник летальності в Україні краще, ніж в деяких європейських країнах.

На сьогодні (показник летальності - ред.) в Україні складає 2,6%, тоді як у Німеччині - 4%, в Іспанії - 9,5%... Ефективність лікування, яка є в нашій країні, набагато краще, ніж в європейських країнах.

Степанов зазначає: щоб уберегтися від хвороби - слід дотримуватися порад і рекомендацій від МОЗ.

Раніше повідомлялося, що в країні за добу зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, загальне число хворих з початку епідемії склала - 42 065.

карантин лікарі лікарні ліки Максим Степанов
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