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05 июня 2020, 11:42 10

Свыше 93% уволенных вернулись в полицию: Деканоидзе ответила на обвинения Геращенко

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05 июня 2020, 11:42 10
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Старая система взяла реванш
Фото: из открытых источников
Старая система взяла реванш

Бывшая глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе говорит, что после ее ухода свыше 93% уволенных и не прошедших аттестацию бывших милиционеров вернулись в ряды МВД.

Как передает RegioNews, об этом рассказала Деканоидзе в комментарии "Украинской правде".

"Антон Геращенко решил обвинить меня во всех неудачах работы полиции, я думала, существует дно, но дна нет! Вот, что хочу сказать - украинское общество заслуживает более достойной реакции от официальных представителей государства", - комментирует она.

По ее словам, людей интересует справедливость и решение проблем, назревавших за последнее время. Они просто хотят чувствовать надежду, а не страх.

Кагарлык, Переяслав-Хмельницкий, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы - это не про реформу, а про тех, кто оставил систему такой какая она была до 2015 года и избавился от всех тех, кто хотел изменить эту систему", - резюмирует Деканоидзе.

Как она отмечает, старая система взяла реванш, а свыше 93% уволенных и не прошедших аттестацию бывших милиционеров возвратились в реформированную полицию.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обвинил в провале реформы полиции, в развале работы и кадровом кризисе бывшую главу полиции Хатию Деканоидзе.


полиция правоохранители Арсен Аваков Кагарлык Бровары
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