В Запорожской области пронесся смерч
Жители сел отмечают, что такое природное явление перестает быть редкостью
Жители сел отмечают, что такое природное явление перестает быть редкостью
Возле села Степное Мелитопольского района Запорожской области местные жители наблюдали грозное природное явление - большой смерч.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РИА Мелитополь.
Отмечается, что смерч достигал в высоту сотни метров, уходя в облака.
Огромная воронка возникла накануне грозы и изрядно напугала местных жителей. К счастью, смерч не принес разрушений, пройдя стороной, вдали от людей и строений.
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