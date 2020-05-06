В Запорожской области пронесся смерч

Жители сел отмечают, что такое природное явление перестает быть редкостью

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Жители сел отмечают, что такое природное явление перестает быть редкостью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РИА Мелитополь.

Отмечается, что смерч достигал в высоту сотни метров, уходя в облака.

Огромная воронка возникла накануне грозы и изрядно напугала местных жителей. К счастью, смерч не принес разрушений, пройдя стороной, вдали от людей и строений.