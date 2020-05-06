12:16  06 мая
На Закарпатье COVID-19 заболели 144 медики
14:36  06 мая
Массовых мероприятий 8 и 9 мая не будет
11:05  06 мая
Из Германии эвакуировали сотню украинцев
UA | RU
UA | RU
06 мая 2020, 11:55 19

В Запорожской области пронесся смерч

Читайте також
українською мовою
06 мая 2020, 11:55 19
Читайте також українською мовою
Жители сел отмечают, что такое природное явление перестает быть редкостью
Фото: pexels
Жители сел отмечают, что такое природное явление перестает быть редкостью

Возле села Степное Мелитопольского района Запорожской области местные жители наблюдали грозное природное явление - большой смерч.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РИА Мелитополь.

Отмечается, что смерч достигал в высоту сотни метров, уходя в облака.

Огромная воронка возникла накануне грозы и изрядно напугала местных жителей. К счастью, смерч не принес разрушений, пройдя стороной, вдали от людей и строений.


непогода Запорожье природа
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
06 мая 2020, 14:20
В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
30 апреля 2020, 11:58
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
02 мая 2020, 16:47
Арьергард Саакашвили, или цена обиды Сергея Лещенко
29 апреля 2020, 09:00
Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
03 мая 2020, 12:08
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Все блоги »
Кто будет в Харькове делать вакцину от коронавируса, и почему миллиона Зеленского не хватит
06 мая 2020, 12:00
Суды при "короне": за что штрафуют украинцев в регионах
04 мая 2020, 12:00
Все публикации »
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Все видео »
Геннадий Кернес
Городской голова Харькова
Анатолий Бондаренко
Городской голова Черкасс
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Все досье »