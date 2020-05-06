12:16  06 травня
На Закарпатті COVID-19 захворіли 144 медики
14:36  06 травня
Масових заходів 8 і 9 травня не буде
11:05  06 травня
З Німеччини евакуювали сотню українців
UA | RU
UA | RU
06 травня 2020, 11:55 23

У Запорізькій області пронісся смерч

Читайте также
на русском языке
06 травня 2020, 11:55 23
Читайте также на русском языке
Жителі сіл зазначають, що таке природне явище перестає бути рідкістю
Фото: pexels
Жителі сіл зазначають, що таке природне явище перестає бути рідкістю

Біля села Степове Мелітопольського району Запорізької області місцеві жителі спостерігали природне явище - великий смерч.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РИА Мелитополь.

Наголошується, що смерч досягав у висоту сотні метрів, зникаючи у хмарах.

Величезна воронка виникла перед грозою і неабияк налякала місцевих жителів. На щастя, смерч не приніс руйнувань, пройшовши стороною, далеко від людей і будівель.


негода Запоріжжя природа
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
06 травня 2020, 14:20
У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
30 квітня 2020, 11:58
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
02 травня 2020, 16:47
Ар'єргард Саакашвілі, або ціна образи Сергія Лещенко
29 квітня 2020, 09:00
Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе
03 травня 2020, 12:08
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Володимир Дубровський
Кирило Молчанов
Всі блоги »
Хто буде в Харкові робити вакцину від коронавіруса, і чому мільйона Зеленського не вистачить
06 травня 2020, 12:00
Суди при "короні": за що штрафують українців в регіонах
04 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Всі відео »
Геннадій Кернес
Міський голова Харкова
Анатолій Бондаренко
Міський голова Черкас
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »