У Запорізькій області пронісся смерч

Жителі сіл зазначають, що таке природне явище перестає бути рідкістю

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Жителі сіл зазначають, що таке природне явище перестає бути рідкістю

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РИА Мелитополь.

Наголошується, що смерч досягав у висоту сотні метрів, зникаючи у хмарах.

Величезна воронка виникла перед грозою і неабияк налякала місцевих жителів. На щастя, смерч не приніс руйнувань, пройшовши стороною, далеко від людей і будівель.