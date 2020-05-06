У Запорізькій області пронісся смерч
Жителі сіл зазначають, що таке природне явище перестає бути рідкістю
Жителі сіл зазначають, що таке природне явище перестає бути рідкістю
Біля села Степове Мелітопольського району Запорізької області місцеві жителі спостерігали природне явище - великий смерч.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РИА Мелитополь.
Наголошується, що смерч досягав у висоту сотні метрів, зникаючи у хмарах.
Величезна воронка виникла перед грозою і неабияк налякала місцевих жителів. На щастя, смерч не приніс руйнувань, пройшовши стороною, далеко від людей і будівель.
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