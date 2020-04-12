В Киеве дроны ищут нарушителей карантина и призывают сидеть дома

Правоохранители с помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, призвали граждан соблюдать карантина и "ловили" нарушителей

Правоохранители с помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, призвали граждан соблюдать карантина и "ловили" нарушителей

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе полиции. Сотрудники полиции патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановского пролива и парка "Гидропарк", а дроны с громкоговорителями призывали людей соблюдать режим карантина. Правоохранители запустили летательные объекты над труднодоступными для пеших и автопатрулей, где могут быть отдыхающие.

.