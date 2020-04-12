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12 апреля 2020, 17:21 13

В Киеве дроны ищут нарушителей карантина и призывают сидеть дома

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12 апреля 2020, 17:21 13
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Правоохранители с помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, призвали граждан соблюдать карантина и "ловили" нарушителей
Правоохранители с помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, призвали граждан соблюдать карантина и "ловили" нарушителей

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе полиции.

Сотрудники полиции патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановского пролива и парка "Гидропарк", а дроны с громкоговорителями призывали людей соблюдать режим карантина.

Правоохранители запустили летательные объекты над труднодоступными для пеших и автопатрулей, где могут быть отдыхающие.


коронавирус Киев карантин полиция патруль
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