У Києві дрони шукають порушників карантину і закликають сидіти вдома

Правоохоронці за допомогою безпілотних літальних апаратів, на яких встановлені гучномовці, закликали громадян дотримуватися карантину і "ловили" порушників

Правоохоронці за допомогою безпілотних літальних апаратів, на яких встановлені гучномовці, закликали громадян дотримуватися карантину і "ловили" порушників

Про це RegioNews повідомили в прес-службі поліції. Співробітники відомства патрулювали територію Оболонської набережної, Русанівської протоки та парку культури та відпочинку "Гідропарк", а дрони з гучномовцями закликали людей дотримуватися режиму карантину. Правоохоронці запустили літальні апарати над місцями, які важкодоступні для піших нарядів та автопатрулів, де можуть бути відпочиваючі.

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