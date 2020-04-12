У Києві дрони шукають порушників карантину і закликають сидіти вдома
Правоохоронці за допомогою безпілотних літальних апаратів, на яких встановлені гучномовці, закликали громадян дотримуватися карантину і "ловили" порушників
Правоохоронці за допомогою безпілотних літальних апаратів, на яких встановлені гучномовці, закликали громадян дотримуватися карантину і "ловили" порушників
Про це RegioNews повідомили в прес-службі поліції.
Співробітники відомства патрулювали територію Оболонської набережної, Русанівської протоки та парку культури та відпочинку "Гідропарк", а дрони з гучномовцями закликали людей дотримуватися режиму карантину.
Правоохоронці запустили літальні апарати над місцями, які важкодоступні для піших нарядів та автопатрулів, де можуть бути відпочиваючі.
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