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Ирина Федоляк
Журналист
30 марта 2020, 16:04 12

92 депутата отсутствуют на заседание Рады, - КИУ

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30 марта 2020, 16:04 12
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Самая высокая явка депутатов в "Европейской солидарности", самая низкая - в группы "За будущее"
Фото: ВРУ
Самая высокая явка депутатов в "Европейской солидарности", самая низкая - в группы "За будущее"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Комитета избирателей Украины в Facebook.

На внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта в зале отсутствуют 92 народные депутаты. Во время регистрации официально зарегистрировано 292 нардепа. Однако впоследствии их количество увеличилось. Поэтому для объективности КИУ были взяты результаты голосования за первые 10 решений Верховной Рады.

Самая высокая явка депутатов в "Европейской солидарности" – в среднем отсутствуют только 2 депутата из 27 или 8%.

В ОПЗЖ отсутствовали 5 депутатов или 10% от состава фракции.

В "Голоса" отсутствуют 17% депутатов фракции.

В "Слуги Народа" – 44 депутата или 18% состава фракции.

Более низкие результаты в группе "Доверие", на заседании отсутствуют 29% депутатов.

Отсутствуют 30% внефракционных депутатов.

Самая низкая явка в ВО "Батькивщина" – в среднем отсутствуют 42% депутатов.

У группы "За будущее" отсутствуют 17 депутатов из 22 или 75% состава группы.

Напомним, сегодня Рада ускорила рассмотрение "антиколомойського" закона. Верховная Рада Украины поддержала сокращение срока подачи альтернативных законопроектов к проекту закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Верховная Рада не поддержала изменения в государственный бюджет. Депутаты в ходе внеочередного пленарного заседания 30 марта не поддержали проект Закона о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год.

Рада уволила Уманского и Емца, но не смогла их заменить. Верховная Рада приняла проекты постановлений об увольнении Игоря Уманского с должности министра финансов Украины и Ильи Емца с должности министра здравоохранения.

Автор(ы) статьи: Ирина Федоляк

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