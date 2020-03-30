92 депутати відсутні на засідання Ради, - КВУ
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Комітету виборців України у Facebook.
На позачерговому засіданні Верховної Ради 30 березня в залі відсутні 92 народні депутати. Під час реєстрації офіційно зареєстровано 292 народні депутати. Однак згодом їх кількість збільшилася. Тому для об’єктивності КВУ було взято результати голосувань за перші 10 рішень Верховної Ради.
Найвища явка у депутатів "Європейської солідарності" – в середньому відсутні лише 2 депутати із 27 або 8%.
У ОПЗЖ відсутні 5 депутатів або 10% від складу фракції.
У "Голосу" відсутні 17% депутатів фракції.
У "Слуги Народу" – 44 депутати або 18% складу фракції.
Нижчі результати в групи "Довіра", на засіданні відсутні 29% депутатів.
Відсутні 30% позафракційних депутатів.
Найнижча явка у ВО "Батьківщина" – в середньому відсутні 42% депутатів.
У групи "За майбутнє" відсутні 17 депутатів із 22 або 75% складу групи.
Нагадаємо, сьогодні Рада прискорила розгляд "антиколомойського" закону. Верховна Рада України підтримала скорочення терміну подачі альтернативних законопроектів до проекту закону "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".
Верховна Рада не підтримала зміни до державного бюджету. Депутати в ході позачергового пленарного засідання 30 березня не підтримали проєкт Закону про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік.
Рада звільнила Уманського і Ємця, але не змогла їх замінити. Верховна Рада схвалила проекти постанов про звільнення Ігоря Уманського з посади міністра фінансів України та Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров'я.
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