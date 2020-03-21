По просьбе нардепа Фельдмана Патриарх Иерусалимский помолится за здоровье украинцев
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гордон.
Так, народный депутат Украины, президент Ассоциации национально-культурных объединений Украины Александр Фельдман обратился к патриарху Иерусалимcкому Феофилу III с просьбой провести молебен за здоровье людей во всем мире и в Украине.
Патриарх поддержал эту инициативу и совершит молебен сегодня, 21 марта, в Храме Гроба Господня. Сообщается, что будут молиться за исцеление больных коронавирусом и предание сил, уверенности и терпения всем в противостоянии эпидемии.
"Эпидемия коронавируса, распространившаяся сейчас по всему миру, включая и Украину, стала тяжким испытанием для всех жителей нашей планеты независимо от их расы, национальности и религии. Смертоносный вирус поражает не только тела, но и души людей, неся страх, неверие и панику. Для преодоления выпавших на нашу долю невзгод всем людям необходимы стойкость, смирение и терпение, а также объединение общих усилий в борьбе с пришедшим на Землю злом. И духовное единение, поддержка веры и надежды на счастливый исход в нынешней ситуации имеют не меньшее значение, чем все те жесткие меры по противодействию распространению эпидемии, которые сейчас принимаются правительствами разных стран", - уверен Александр Фельдман.
Напомним, что на Ровенщине епископ УПЦ МП не захотел совместно помолиться за мир и здоровье Украины.
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