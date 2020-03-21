На прохання нардепа Фельдмана Патріарх Єрусалимський молитиметься за здоров'я українців

У храмі Гробу Господнього проведуть молебень за здоров'я України та усього світу

Фото: Союз Православних Журналістів

У храмі Гробу Господнього проведуть молебень за здоров'я України та усього світу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Гордон.

Так, народний депутат України, президент Асоціації національно-культурних об'єднань України Олександр Фельдман звернувся до патріарха Єрусалимського Феофіла ІІІ з проханням провести молебень за здоров'я людей у всьому світі і в Україні.

Патріарх підтримав цю ініціативу та проведе молебень сьогодні, 21 березня, в Храмі Гробу Господнього. Повідомляється, що молитимуться за зцілення хворих на коронавірус та надання сил, впевненості і терпіння всім у протистоянні епідемії.

"Епідемія коронавірусу, поширена зараз по всьому світу, зокрема і в Україні, стала тяжким випробуванням для всіх жителів нашої планети незалежно від їхньої раси, національності та релігії. Смертоносний вірус вражає не тільки тіла, а й душі людей, несучи страх, зневіру і паніку. Для подолання негараздів, які випали на нашу долю, всім людям необхідна стійкість, смирення і терпіння, а також об'єднання спільних зусиль у боротьбі зі злом, яке прийшло на Землю. І духовне єднання, підтримка віри і надії на щасливий результат у нинішній ситуації мають не менше значення, ніж усі ті жорсткі заходи з протидії поширенню епідемії, яких зараз вживають уряди різних країн", - впевнений Олександр Фельдман.

Нагадаємо, що на Рівненщині єпископ УПЦ МП не захотів спільно помолитися за мир і здоров'я України.