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13 марта 2020, 17:36 2

На Ровенщине епископ УПЦ МП не захотел совместно помолиться за мир и здоровье Украины

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13 марта 2020, 17:36 2
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В общей молитве за мир и здоровье украинского народа с представителями всех конфессий в Ровенской ОГА не пожелал участвовать Епископ Дубенский Пимен. Священник демонстративно покинул помещение Ровенской ОГА, где собрались другие служители церкви, прямо перед молитвой
Фото: Ровно Вечернее
В общей молитве за мир и здоровье украинского народа с представителями всех конфессий в Ровенской ОГА не пожелал участвовать Епископ Дубенский Пимен. Священник демонстративно покинул помещение Ровенской ОГА, где собрались другие служители церкви, прямо перед молитвой

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Ровно Вечернее.

Как пояснили в пресс-службе Украинской православной церкви Московского патриархата, он это сделал, "чтобы не нарушать 10 Апостольское правило".

12 марта в Ровенской областной государственной администрации состоялась встреча всех руководителей церквей области для обсуждения возможности проведения богослужений во время карантина, объявленного из-за эпидемии короновируса.

"Нас просили воздержаться от массовых мероприятий - рассказывает епископ Дубенский Пимен. - Не проводить масштабных крестных ходов или молебнов с участием большого количества людей, рассказывать о возможных угрозах распространения вируса".

После обсуждения один из руководителей протестантской церкви предложил помолиться за мир и здоровье украинского народа.

"Я вынужден был покинуть зал ОГА в этот момент, ведь участвуя в этой молитве, я бы нарушил 10 Апостольское правило, отмечает: "Если кто помолится с отлученными от общения церковного, даже в доме, сам будет отлучен", - комментирует свой поступок владыка Пимен.


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