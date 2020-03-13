На Ровенщине епископ УПЦ МП не захотел совместно помолиться за мир и здоровье Украины
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Ровно Вечернее.
Как пояснили в пресс-службе Украинской православной церкви Московского патриархата, он это сделал, "чтобы не нарушать 10 Апостольское правило".
12 марта в Ровенской областной государственной администрации состоялась встреча всех руководителей церквей области для обсуждения возможности проведения богослужений во время карантина, объявленного из-за эпидемии короновируса.
"Нас просили воздержаться от массовых мероприятий - рассказывает епископ Дубенский Пимен. - Не проводить масштабных крестных ходов или молебнов с участием большого количества людей, рассказывать о возможных угрозах распространения вируса".
После обсуждения один из руководителей протестантской церкви предложил помолиться за мир и здоровье украинского народа.
"Я вынужден был покинуть зал ОГА в этот момент, ведь участвуя в этой молитве, я бы нарушил 10 Апостольское правило, отмечает: "Если кто помолится с отлученными от общения церковного, даже в доме, сам будет отлучен", - комментирует свой поступок владыка Пимен.
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