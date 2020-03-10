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10 марта 2020, 11:36 20

Запрещенная в Украине Юлия Чичерина заявила, что тайно прибыла в Одессу

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10 марта 2020, 11:36 20
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Российская рок-певица Юлия Чичерина, которой запрещен въезд на территорию Украины, заявила в социальных сетях, что прибыла в Одессу с помощью контрабандистов
Фото: Facebook страница Чичериной
Российская рок-певица Юлия Чичерина, которой запрещен въезд на территорию Украины, заявила в социальных сетях, что прибыла в Одессу с помощью контрабандистов

Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook, передает RegioNews.

Она собирается устраивать акции ко 2 мая и помогать "одесскому сопротивлению".

"Одесса-мама встречает плюсовой погодой, свежем морским бризом и важными встречами. Проводим рекогносцировку к акциям, посвященным 2-ому мая", - написала она.

По словам Чичериной, в район Черноморки-Савиньона ее доставили по морю на баркасах грузинские контрабандисты, которые "берут гораздо дешевле чем украинские пограничники".

О реакции украинских правоохранительных органов на данный инцидент пока ничего не известно.


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