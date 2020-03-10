Заборонена в Україні Юлія Чичеріна заявила, що таємно прибула до Одеси

Російська рок-співачка Юлія Чичеріна, якій заборонено в'їзд на територію України, заявила в соціальних мережах, що прибула до Одеси з допомогою контрабандистів

Фото: Facebook сторінка Чичеріної

Російська рок-співачка Юлія Чичеріна, якій заборонено в'їзд на територію України, заявила в соціальних мережах, що прибула до Одеси з допомогою контрабандистів

Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передає RegioNews.

Вона збирається влаштувати акції до 2 травня і допомагати "одеському опору".

"Одеса-мама зустрічає плюсовою погодою, свіжим морським бризом і важливими зустрічами. Проводимо рекогносцировку до акцій, присвячених 2-у травня", - написала вона.

За словами Чичеріної, в район Чорноморки-Савіньона її доставили по морю на баркасах грузинські контрабандисти, які "беруть набагато дешевше, ніж українські прикордонники".

Про реакцію українських правоохоронних органів на даний інцидент поки нічого не відомо.