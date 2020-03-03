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03 марта 2020, 19:16 18

Ситуация в зоне ООС: семь обстрелов, один военный погиб, четверо ранены

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03 марта 2020, 19:16 18
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Во вторник, 3 марта вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз обстреливали украинские позиции. Один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще четыре наших защитника получили ранения
Фото: flickr
Во вторник, 3 марта вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз обстреливали украинские позиции. Один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще четыре наших защитника получили ранения

Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook, передает RegioNews

Отмечается, что противник вел огонь из запрещенного минского договоренностями вооружения, а именно минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано шесть обстрелов: четыре неподалеку Широкино (с минометов калибра 82 мм враг выпустил 25 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), а также недалеко от Зайцевj - из подствольного гараномету, и рядом с Лебединским - 8 мин с миномета калибра 82 мм.

Также противник совершил обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел наших позиций, вблизи Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что на участках разведения сил и средств 3 марта 20202 года ситуация оставалась стабильной. На участке разведения №1 представители ДСНС Украины проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. На участке разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима "Тишина".

Напомним, 1 марта на Донбассе погиб военнослужащий со Львовской области. Игорь стал 313 военнослужащим, уроженцем Львовской области, который погиб на восточном фронте.


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