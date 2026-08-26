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Правоохоронці завершили досудове розслідування за фактом трагічної аварії на річці Серет влітку 2025 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До суду направили обвинувальний акт щодо жителя Чортківського району, водія моторного судна.

Чоловікові інкримінують порушення чинних на транспорті правил, що спричинило загибель людини (ч. 1 ст. 291 КК України).

Нагадаємо, трагедія сталася торік 22 червня близько 23:00 на водосховищі річки Серет неподалік Касперівської ГЕС. Обвинувачений керував незареєстрованим моторним човном без відповідного посвідчення водія та перевозив шістьох пасажирів. Він рухався зі значним перевищенням дозволеної швидкості та без увімкненого освітлення у темну пору доби.

Під час руху моторка на швидкості врізалася у нерухомий надувний човен із двома місцевими мешканцями. 56-річний чоловік, який перебував у веслувальному човні, дістав тяжкі травми та помер на місці.