Фото: ОО "Защита государства"

В Кривом Роге состоялся круглый стол для ветеранов и военнослужащих, которые задумывались о предпринимательстве

Об этом сообщила пресс-служба ОО "Защита Государства", передает RegioNews.

Мероприятие организовал Криворожский районный центр ОО "Защита государства". Цель – предоставить ветеранам практические инструменты для запуска бизнеса и помочь им сориентироваться в программах поддержки.

Ветераны-предприниматели Кривого Рога поделились собственным опытом, что послужило толчком к открытию бизнеса, с какими трудностями столкнулись, какие программы поддержки реально сработали и что следует учесть тем, кто только планирует свой старт.

Специалисты Государственной службы занятости рассказали присутствующим о грантах на открытие собственного дела, порядке регистрации предпринимателя, возможности переквалификации, а также юридические и финансовые нюансы запуска бизнеса.

Участники задавали вопросы о бизнес-планировании, стартовом капитале, регистрации ФЛП или ООО, особенностях ведения ветеранского бизнеса, поиске партнеров и формировании команды.

Мероприятие стало простором для честного разговора и практических советов: как военный опыт может трансформироваться в собственный проект, о поддержке, работающей на результат и о реальных возможностях для уверенного шага в мирную жизнь.

