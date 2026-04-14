16:40  14 апреля
На Закарпатье мужчина похитил женщину с 3-летним ребенком
14:58  14 апреля
В Ровенской области исчез звездный олень Борис
12:03  14 апреля
В Киеве пьяный водитель Porsche устроил тройное ДТП на Оболони: среди пострадавших – дети
UA | RU
UA | RU
14 апреля 2026, 16:59

В Тернопольской области составили более 600 админпротоколов за совершение домашнего насилия

14 апреля 2026, 16:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение января-марта полицейские Тернопольской области совершили 1416 выездов на сообщения, связанные с домашним насилием. После проверки 598 обращений подтвердились

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольщины.

Правоохранители составили 606 административных протоколов по обидчикам и вынесли 504 срочных запретительных предписания.

Кроме того, начато 36 уголовных производств по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины (домашнее насилие), из которых 19 уже направлены в суд. Судами вынесено 7 решений об ограничительных предписаниях, а 48 человек направлены на прохождение специальной программы для обидчиков.

Как сообщалось, в Тернополе мужчина до смерти забил знакомую и снимал это на видео. Событие произошло в конце марта 2026 года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция Тернопольская область домашнее насилие
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виталий Портников
Остап Дроздов
Все блоги »