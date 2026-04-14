В Тернопольской области составили более 600 админпротоколов за совершение домашнего насилия

В течение января-марта полицейские Тернопольской области совершили 1416 выездов на сообщения, связанные с домашним насилием. После проверки 598 обращений подтвердились

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольщины.

Правоохранители составили 606 административных протоколов по обидчикам и вынесли 504 срочных запретительных предписания.

Кроме того, начато 36 уголовных производств по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины (домашнее насилие), из которых 19 уже направлены в суд. Судами вынесено 7 решений об ограничительных предписаниях, а 48 человек направлены на прохождение специальной программы для обидчиков.

Как сообщалось, в Тернополе мужчина до смерти забил знакомую и снимал это на видео. Событие произошло в конце марта 2026 года.