16:40  14 апреля
На Закарпатье мужчина похитил женщину с 3-летним ребенком
14:58  14 апреля
В Ровенской области исчез звездный олень Борис
12:03  14 апреля
В Киеве пьяный водитель Porsche устроил тройное ДТП на Оболони: среди пострадавших – дети
UA | RU
UA | RU
14 апреля 2026, 15:18

Переехавший работать на Тернопольщину депутат Херсонского горсовета сложил свои полномочия

14 апреля 2026, 15:18
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Из состава Херсонского горсовета вышел Игорь Осауленко, теперь уже бывший депутат VIII созыва, член «Европейской солидарности»

Как сообщает RegioNews, соответствующее распоряжение подписал начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько.

Основанием такого решения стало личное заявление народного избранника.

Кроме лишения депутатских полномочий Осауленко также вывели из состава постоянной комиссии горсовета по вопросам гуманитарной политики, медицины, образования, культуры, молодежной политики и спорта, законности, депутатской деятельности, свободы слова и предотвращения коррупции. В этой комиссии он являлся заместителем председателя.

Напомним, в июне 2025 года Игорь Осауленко, который в то время еще был депутатом Херсонского горсовета, сообщил, что трудоустроился в Тернопольской области. Он стал главным врачом Кременецкой больницы. Перед этим он вывез семью из Херсона в Тернопольскую область.

Как сообщалось, чиновник из Херсонщины, перешедший на сторону РФ, до сих пор получает украинскую зарплату. Речь идет о Виталии Чернявском.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсон депутат Тернопольская область Херсонская область
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виталий Портников
Остап Дроздов
Все блоги »