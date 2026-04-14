Переехавший работать на Тернопольщину депутат Херсонского горсовета сложил свои полномочия

Как сообщает RegioNews, соответствующее распоряжение подписал начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько.

Основанием такого решения стало личное заявление народного избранника.

Кроме лишения депутатских полномочий Осауленко также вывели из состава постоянной комиссии горсовета по вопросам гуманитарной политики, медицины, образования, культуры, молодежной политики и спорта, законности, депутатской деятельности, свободы слова и предотвращения коррупции. В этой комиссии он являлся заместителем председателя.

Напомним, в июне 2025 года Игорь Осауленко, который в то время еще был депутатом Херсонского горсовета, сообщил, что трудоустроился в Тернопольской области. Он стал главным врачом Кременецкой больницы. Перед этим он вывез семью из Херсона в Тернопольскую область.

Как сообщалось, чиновник из Херсонщины, перешедший на сторону РФ, до сих пор получает украинскую зарплату. Речь идет о Виталии Чернявском.