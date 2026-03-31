31 марта 2026, 19:09

В Тернополе мужчина до смерти забил знакомую и снимал это на видео

31 марта 2026, 19:09
иллюстративное фото: из открытых источников
Тернопольские полицейские задержали 36-летнего мужчину по подозрению в умышленном убийстве 45-летней женщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольской области.

О мертвой знакомой в 22:15 30 марта на спецлинию "102" сообщил хозяин одной из квартир. Он заявил, что вернулся домой, а она была уже мертвой.

Правоохранители выяснили, что потерпевшая пришла к своему убийце накануне. В 5 утра между ними возник конфликт из-за ключей от квартиры. Мужчина начал избивать женщину руками и ногами и все это снимал на мобильный телефон. После того как потерпевшая перестала дышать, ушел из квартиры, а когда вернулся, зашел к соседке и попросил ее вызвать полицию, обнаружив в своей квартире тело знакомой.

Мужчину задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области будут судить 31-летнего мужчину, который до смерти избил пенсионера. За совершенное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Все публикации »
