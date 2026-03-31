В Тернополе мужчина до смерти забил знакомую и снимал это на видео
Тернопольские полицейские задержали 36-летнего мужчину по подозрению в умышленном убийстве 45-летней женщины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольской области.
О мертвой знакомой в 22:15 30 марта на спецлинию "102" сообщил хозяин одной из квартир. Он заявил, что вернулся домой, а она была уже мертвой.
Правоохранители выяснили, что потерпевшая пришла к своему убийце накануне. В 5 утра между ними возник конфликт из-за ключей от квартиры. Мужчина начал избивать женщину руками и ногами и все это снимал на мобильный телефон. После того как потерпевшая перестала дышать, ушел из квартиры, а когда вернулся, зашел к соседке и попросил ее вызвать полицию, обнаружив в своей квартире тело знакомой.
Мужчину задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
