На Тернопольщине директора кирпичного завода подозревают в незаконной добыче полезных ископаемых более чем на 52 миллиона

Чиновник, используя служебное положение, организовал добычу супписка на территории месторождения без специального разрешения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольщины.

По данным правоохранителей, в течение 2023-2025 годов директор завода организовал незаконную добычу супписка на территории месторождения вблизи села Скородинцы Чертковского района. Добыча осуществлялась за пределами участка, на который общество имело специальное разрешение.

"Незаконно было добыто 14 863 кубометров супеска, из которого изготовляли кирпич, который в дальнейшем продавали. Нанесенный ущерб окружающей среде составляет 52,9 млн грн", – говорится в сообщении.

За совершенное фигуранту грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом году в Тернопольской области разоблачена организованная преступная группа, которая занималась незаконной добычей полезных ископаемых.