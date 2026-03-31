20:35  31 марта
Армия РФ атаковала Никополь на Днепропетровщине, пострадали 11 человек
20:11  31 марта
В Кривом Роге люди перекрыли центральные улицы из-за продолжительных отключений света
16:09  31 марта
В среду дожди накроют всю Украину, но будет тепло
UA | RU
UA | RU
31 марта 2026, 21:43

На Тернопольщине директора кирпичного завода подозревают в незаконной добыче полезных ископаемых более чем на 52 миллиона

Читайте також українською мовою
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
Читайте також
українською мовою

Чиновник, используя служебное положение, организовал добычу супписка на территории месторождения без специального разрешения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольщины.

По данным правоохранителей, в течение 2023-2025 годов директор завода организовал незаконную добычу супписка на территории месторождения вблизи села Скородинцы Чертковского района. Добыча осуществлялась за пределами участка, на который общество имело специальное разрешение.

"Незаконно было добыто 14 863 кубометров супеска, из которого изготовляли кирпич, который в дальнейшем продавали. Нанесенный ущерб окружающей среде составляет 52,9 млн грн", – говорится в сообщении.

За совершенное фигуранту грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом году в Тернопольской области разоблачена организованная преступная группа, которая занималась незаконной добычей полезных ископаемых.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Все новости »
Все видео »
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »