31 березня 2026, 21:43

На Тернопільщині директора цегельного заводу підозрюють у незаконному видобуванні корисних копалин на понад 52 мільйона

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
Посадовець, використовуючи службове становище, організував видобуток супіску на території родовища без спеціального дозволу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Тернопільщини.

За даними правоохоронців, протягом 2023–2025 років директор заводу організував незаконний видобуток супіску на території родовища поблизу села Скородинці Чортківського району. Видобуток здійснювався за межами ділянки, на яку товариство мало спеціальний дозвіл.

"Незаконно було видобуто 14 863 кубометрів супіску, з якого виготовляли цеглу, яку в подальшому продавали. Завдані збитки довкіллю становлять 52,9 млн грн", – йдеться у повідомленні.

За скоєне фігуранту загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, торік в Тернопільській області викрили організовану злочинну групу, яка займалася незаконним видобуванням корисних копалин.

У Тернополі чоловік до смерті забив знайому і знімав це на відео
31 березня 2026, 19:09
На Тернопільщині під час спалювання сухої трави загинув 71-річний чоловік
27 березня 2026, 17:48
Колишнього заступника голови Тернопільської ОВА засудили до 8 років позбавлення волі
26 березня 2026, 19:14
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
Міндіча та Цукермана можуть екстрадувати до України
31 березня 2026, 20:59
Армія РФ атакувала Нікополь на Дніпропетровщині, постраждали 11 людей
31 березня 2026, 20:35
Зеленський знову заговорив про припинення вогню
31 березня 2026, 20:27
На Чернігівщині чоловіе підпалив ЦНАП на замовлення росіян
31 березня 2026, 20:25
У Кривому Розі люди перекрили центральні вулиці через тривалі відключення світла
31 березня 2026, 20:11
В Україні подорожчає навчання в університетах
31 березня 2026, 20:07
В Укренерго попередили про обмеження потужності для деяких споживачів 1 квітня
31 березня 2026, 19:54
В Одеському зоопарку помер знаменитий ведмідь, який виступав у цирку
31 березня 2026, 19:29
У Тернополі чоловік до смерті забив знайому і знімав це на відео
31 березня 2026, 19:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
