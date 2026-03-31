На Тернопільщині директора цегельного заводу підозрюють у незаконному видобуванні корисних копалин на понад 52 мільйона

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Посадовець, використовуючи службове становище, організував видобуток супіску на території родовища без спеціального дозволу

За даними правоохоронців, протягом 2023–2025 років директор заводу організував незаконний видобуток супіску на території родовища поблизу села Скородинці Чортківського району. Видобуток здійснювався за межами ділянки, на яку товариство мало спеціальний дозвіл.

"Незаконно було видобуто 14 863 кубометрів супіску, з якого виготовляли цеглу, яку в подальшому продавали. Завдані збитки довкіллю становлять 52,9 млн грн", – йдеться у повідомленні.

За скоєне фігуранту загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

