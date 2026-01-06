Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Kia Sorento, двигавшийся в направлении города Мерефа, не справился с управлением. В результате легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в маршрутку Mercedes-Benz Sprinter с пассажирами.

В результате столкновения пострадали 18 человек в возрасте от 17 до 70 лет – пассажиры маршрутки, пассажир Kia, а также водители. Трем женщинам оказали медпомощь на месте ДТП, других пострадавших госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство.

