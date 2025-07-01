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В Харьковской области волонтер задекларировала автомобиль на 1,6 миллиона. При этом она владеет несколькими квартирами и домом

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харьковской области волонтер с зарплатой 8 тысяч гривен задекларировала BMW стоимостью 1,6 миллиона. По данным из Единого государственного реестра, Лариса Головко, претендующая на должность Главного государственного инспектора отдела налогов и сборов, подала ежегодную декларацию, где указала, что владеет жилым домом площадью более 180 квадратных метров, а также тремя земельными участками в Дергачах.

Также журналисты обратили внимание на две квартиры в Харькове – одна из них (площадью 74,5 квадратных метров – оформлена на дочь) и автомобиль BMW X3 2020 года. Автомобиль был куплен в апреле прошлого года за 1,6 миллиона гривен.

При этом за год Головко задекларировала следующие доходы:

48 тыс. грн социальных выплат от Богодуховской РГА;

16 тыс. грн - от львовского управления соцзащиты;

8,1 тыс. грн зарплаты в благотворительном фонде "Мирное небо Харькова".

При этом указано, что наличные активы в размере 30 тысяч долларов и 150 тысяч гривен.

Напомним, ранее бывшему заместителю городского головы Днепра Александру Сидоренко сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Речь идет о сумме почти на 9 миллионов гривен. Правоохранители обратили внимание на имущество, которое не было отражено в декларациях должностного лица, в том числе активы, оформленные на его бывшую жену.