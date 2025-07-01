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На Харківщині волонтерка задекларувала автомобіль на 1,6 мільйона. При цьому вона володіє кількома квартирами та будинком

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

На Харківщині волонтерка із зарплатою 8 тисяч гривень задекларувала BMW вартістю 1,6 мільйона. За даними з Єдиного державного реєстру, Лариса Головко, яка претендує на посаду Головного державного інспектора відділу податків і зборів, подала щорічну декларацію, де вказала, що володіє житловим будинком площею понад 180 квадратних метрів, а також трьома земельними ділянками в Дергачах.

Також журналісти звернули увагу на дві квартири в Харкові одна з них — площею 74,5 квадратних метрів — оформлена на дочку) та автомобіль BMW X3 2020 року. Авто було куплено у квітні минулого року за 1,6 мільйона гривень.

При цьому за рік Головко задекларувала такі доходи:

48 тис. грн соціальних виплат від Богодухівської РДА;

16 тис. грн — від львівського управління соцзахисту;

8,1 тис. грн зарплати у благодійному фонді "Мирне небо Харкова".

При цьому вказано, що є готівкові активи у розмірі 30 тисяч доларів та 150 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше колишньому заступнику міського голови Дніпра Олександру Сидоренку повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Йдеться про суму на майже 9 мільйонів гривень. Правоохоронці звернули увагу на майно, яке не було відображене в деклараціях посадовця, зокрема активи, оформлені на його колишню дружину.