BMW, будинок, дві квартири: на Харківщині волонтерка здивувала своєю декларацією
На Харківщині волонтерка задекларувала автомобіль на 1,6 мільйона. При цьому вона володіє кількома квартирами та будинком
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
На Харківщині волонтерка із зарплатою 8 тисяч гривень задекларувала BMW вартістю 1,6 мільйона. За даними з Єдиного державного реєстру, Лариса Головко, яка претендує на посаду Головного державного інспектора відділу податків і зборів, подала щорічну декларацію, де вказала, що володіє житловим будинком площею понад 180 квадратних метрів, а також трьома земельними ділянками в Дергачах.
Також журналісти звернули увагу на дві квартири в Харкові одна з них — площею 74,5 квадратних метрів — оформлена на дочку) та автомобіль BMW X3 2020 року. Авто було куплено у квітні минулого року за 1,6 мільйона гривень.
При цьому за рік Головко задекларувала такі доходи:
- 48 тис. грн соціальних виплат від Богодухівської РДА;
- 16 тис. грн — від львівського управління соцзахисту;
- 8,1 тис. грн зарплати у благодійному фонді "Мирне небо Харкова".
При цьому вказано, що є готівкові активи у розмірі 30 тисяч доларів та 150 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше колишньому заступнику міського голови Дніпра Олександру Сидоренку повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Йдеться про суму на майже 9 мільйонів гривень. Правоохоронці звернули увагу на майно, яке не було відображене в деклараціях посадовця, зокрема активи, оформлені на його колишню дружину.