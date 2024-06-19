Благотворительность для уклонистов: в Тернополе заблокировали схему уклонения от мобилизации

фото: полиция

В Тернополе директор международного благотворительного фонда предлагал мужчинам призывного возраста избежать мобилизации и легально выехать за границу

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Фигурант обещал желающим оформить документы о наличии второй группы инвалидности – за 10 тысяч долларов. Делок уверял, что может повлиять на должностных лиц врачебной комиссии, чтобы официально признали клиента инвалидом второй категории. В то же время схема предусматривала оформление документов без фактического прохождения уклоняющимися медкомиссий.

Полицейские задержали фигуранта "на горячем", сразу после получения им денег – 10 тысяч долларов.

Руководителю благотворительного фонда объявили подозрение в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2) УК Украины. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, правоохранители разоблачили в Хмельницком двух дельцов, которые за деньги изготовляли уклоняющимся документы об инвалидности.