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02 сентября 2021, 12:30 241

Пограничники сорвали ввоз в Украину контрабандных электросамокатов стоимостью 2 млн грн

02 сентября 2021, 12:30 241
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Фото: сайт ГНСУ
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Пограничники Черниговского отряда сорвали на границе с Беларусью незаконную сделку на 2 млн грн

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы.

Как отмечается, грузовик, который по документам перевозил в адрес украинской фирмы бывшие в употреблении электросамокаты и аккумуляторы к ним, прибыл в пункт пропуска "Новые Яриловичи" из Беларуси. Пограничники решили осмотреть его тщательно.

"По результатам проверки установили, что владельцы товара, с целью уменьшения таможенных платежей, задекларировали 200 новых аккумуляторов для электросамокатов под видом тех, что были в использовании", — рассказали в ГПСУ.

Груз изъяли таможенники. Общая стоимость его оценки - 2 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновницу Одесской таможни подозревают в причастности к контрабанде на 7 млн грн.

Украина пограничники контрабанда Черниговская область самокат

 
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