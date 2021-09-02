Пограничники сорвали ввоз в Украину контрабандных электросамокатов стоимостью 2 млн грн

Фото: сайт ГНСУ

Пограничники Черниговского отряда сорвали на границе с Беларусью незаконную сделку на 2 млн грн

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы.

Как отмечается, грузовик, который по документам перевозил в адрес украинской фирмы бывшие в употреблении электросамокаты и аккумуляторы к ним, прибыл в пункт пропуска "Новые Яриловичи" из Беларуси. Пограничники решили осмотреть его тщательно.

"По результатам проверки установили, что владельцы товара, с целью уменьшения таможенных платежей, задекларировали 200 новых аккумуляторов для электросамокатов под видом тех, что были в использовании", — рассказали в ГПСУ.

Груз изъяли таможенники. Общая стоимость его оценки - 2 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновницу Одесской таможни подозревают в причастности к контрабанде на 7 млн грн.