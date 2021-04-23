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23 апреля 2021, 17:23 85

В Тернополе задержали мужчину, повредившего десятки могил

23 апреля 2021, 17:23 85
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Таким образом он хотел подзаработать
Таким образом он хотел подзаработать
Фото: Нацполиция
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В Тернополе задержали злоумышленника, который в течение двух ночей, ради похищения металла, повредил около 80 могил на кладбище. 

Об этом передает RegioNews со ссылкой на сообщение отдела коммуникации областной полиции.

"Работники уголовного розыска вышли на след предполагаемого вора. Им оказался уроженец Херсонской области, 1978 года рождения. Мужчина переехал на Тернопольщину шесть месяцев назад к знакомой. Кражей металла из могил решил подзаработать на жизнь", - говорится в сообщении.

Злоумышленник повредил семейные склепы и надгробные плиты, всего разорил около восьмидесяти могил. Похитил круглые металлические и бронзовые ручки из надгробных крышек, а также повредил гранитные отделочные плиты. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения, а также объявлении подозрения.

Напомним, ранее на Николаевщине вандал осквернил более 100 могил на сельском кладбище.

криминал полиция вандализм Тернополь кладбище

 
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