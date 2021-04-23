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23 квітня 2021, 17:23 49

У Тернополі затримали чоловіка, який пошкодив десятки могил

23 квітня 2021, 17:23 49
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Таким чином він хотів підзаробити
Таким чином він хотів підзаробити
Фото: Нацполіція
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У Тернополі затримали зловмисника, який упродовж двох ночей, задля викрадення металу, пошкодив близько 80 могил на кладовищі. 

Про це передає RegioNews із посиланням на повідомлення відділу комунікації обласної поліції.

"Працівники карного розшуку вийшли на слід імовірного злодія. Ним виявився уродженець Херсонської області, 1978 року народження. Чоловік переїхав на Тернопільщину шість місяців тому до знайомої. Крадіжкою металу з могил вирішив підзаробити на життя", - йдеться у повідомленні.

Зловмисник пошкодив родинні склепи та надгробні плити, всього сплюндрував близько вісімдесяти могил. Викрав круглі металеві та бронзові ручки з надгробних кришок, а також пошкодив гранітні оздоблювальні плити. Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу, а також оголошення підозри.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині вандал осквернив понад 100 могил на сільському цвинтарі.

кримінал поліція вандалізм Тернопіль кладовище

 
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