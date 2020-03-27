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27 марта 2020, 18:11 5

Правоохранители Винницкой области наказали пенсионера за фейк о COVID-19

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27 марта 2020, 18:11 5
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В Винницком районе сотрудники полиции наказали мужчину за фейки про коронавирус
В Винницком районе сотрудники полиции наказали мужчину за фейки про коронавирус

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.

11 марта 65-летний житель одного из сел Винницкого района на своей странице в соцсети Facebook распространил ложную информацию о распространении пандемии COVID-19.

Правоохранители составили на мужчину административный протокол. Его обвиняют в распространении ложной информации.

Как писали RegioNews раньше, через ложную информацию о своем инфицирования COVID-19 жительница Нежина ответит перед законом.


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