На Сумщині внаслідок ворожих атак отримали поранення восьмеро людей
Упродовж минулої доби російські війська здійснили 23 обстріли 18 населених пунктів Сумської області, застосувавши КАБi, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Сумській громаді через нічну атаку безпілотників поранення дістали шестеро осіб: 16-річна дівчина, жінки віком 50 та 66, 36, 39 років та 35-річний чоловік. Пошкоджені двоповерховий будинок, гаражні та складські приміщення, СТО, газопровід і 7 автівок.
У Конотопській громаді під час обстрілу травмувалася 78-річна жінка, обійшлось без госпіталізації. Пошкоджені 11 приватних хат, господарчі споруди та газогін.
В Есманській громаді внаслідок влучання БпЛА в будинок травми отримав 40-річний чоловік.
Правоохоронці продовжують документувати наслідки російських атак.
Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські війська атакували село Леб'яже Харківської області шістьма безпілотниками. Загинули дві жінки, ще дві отримали поранення.