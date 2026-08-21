Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді через нічну атаку безпілотників поранення дістали шестеро осіб: 16-річна дівчина, жінки віком 50 та 66, 36, 39 років та 35-річний чоловік. Пошкоджені двоповерховий будинок, гаражні та складські приміщення, СТО, газопровід і 7 автівок.

У Конотопській громаді під час обстрілу травмувалася 78-річна жінка, обійшлось без госпіталізації. Пошкоджені 11 приватних хат, господарчі споруди та газогін.

В Есманській громаді внаслідок влучання БпЛА в будинок травми отримав 40-річний чоловік.

Правоохоронці продовжують документувати наслідки російських атак.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські війська атакували село Леб'яже Харківської області шістьма безпілотниками. Загинули дві жінки, ще дві отримали поранення.