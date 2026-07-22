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За минулу добу російські війська здійснили 37 обстрілів по 23 населених пунктах Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів. Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні й FPV-дрони, міномети та артилерію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді внаслідок влучання безпілотника поранення отримав 18-річний хлопець. Також до лікарні звернулися 26-річна та 73-річна жінки, які постраждали від атаки БпЛА 20 липня. Окрім цього, медичну допомогу надали двом дітям: 8-місячній дівчинці (постраждала 19 липня через удар дрона) та 12-річному хлопчику (травмований 15 липня внаслідок удару КАБ).

У Білопільській громаді по допомогу до медиків звернулися 76-річний чоловік та 77-річна жінка, які дістали травм через влучання ворожого БпЛА 20 липня.

В окремих районах Сумщини руйнувань також зазнали житлові будинки авто та інфраструктура.

Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили масовані атаки на Запоріжжя та населені пункти Запорізької області. Внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району загинули троє людей, ще 24 отримали поранення.