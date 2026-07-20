Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Найбільше руйнувань та жертв зазнала Сумська громада. Через влучання керованих авіабомб загинув 54-річний чоловік. Поранення та травми отримали дві жінки віком 54 і 90 років, а також 68-річний чоловік. Окрім цього, через атаки ворожих безпілотників у громаді постраждали дві жінки – 39 та 40 років.

У Садівській громаді внаслідок удару дрона поранення отримала 58-річна жінка. Також до лікарні звернувся 55-річний чоловік, який травмувався під час мінометного обстрілу Середино-Будської громади 18 липня.

Ворожі удари пошкодили об’єкти критичної інфраструктури, промислові підприємства, АЗС, магазини, склади, адмінбудівлі, заклад культури, а також приватні й багатоквартирні будинки, господарські споруди, гаражі, авто та сільгосптехніку.

Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили 1015 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинули троє людей, ще 47 отримали поранення.