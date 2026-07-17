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Около трех ночи 17 июля враг снова атаковал Сумы управляемыми авиабомбами. От предварительного удара КАБ по окраине города на тот момент прошло менее шести часов

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

В общей сложности зафиксировано пять ударов КАБ. В результате обстрела зафиксировано попадание в гражданскую инфраструктуру в нескольких частях города, в том числе два удара пришлись по центру. В одном из эпицентров взрывов повреждено нежилое многоэтажное здание. В домах вокруг выбиты сотни окон.

Обследование территорий продолжается. На местах работают все необходимые службы.

Информация о пострадавших и масштабах последствий уточняется.

Напомним, вечером 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли два человека. По меньшей мере, семь человек, среди которых есть дети, получили ранения.