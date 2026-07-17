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Близько третьої ночі 17 липня ворог знову атакував Суми керованими авіабомбами. Від попереднього удару КАБ по околиці міста на той момент минуло менше шести годин

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Загалом зафіксовано п'ять ударів КАБ. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в цивільну інфраструктуру в кількох частинах міста, зокрема два удари прийшлися по центру. В одному з епіцентрів вибухів пошкоджена нежитлова багатоповерхова будівля. У будинках довкола вибиті сотні вікон.

Обстеження територій продовжується. На місцях працюють усі необхідні служби.

Інформація щодо постраждалих і масштабів наслідків уточнюється.

Нагадаємо, ввечері 16 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Щонайменше семеро осіб, серед яких є діти, дістали поранення.