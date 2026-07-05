Сумская ОВА призывает жителей избегать заправочных станций из-за угрозы вражеских ударов
Российские войска планируют "в ближайшее время" атаковать автозаправочные станции на территории Сумской области и нескольких других украинских регионов
Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает RegioNews .
Там призвали жителей области временно воздержаться от посещения АЗС и не находиться вблизи их территорий без необходимости.
"Руководство автозаправочных станций информировано. Даны соответствующие поручения по усилению мер безопасности", - заверил глава ОВА Олег Григоров.
В последние месяцы российские войска сосредоточили свои удары по Украине, в частности на поражении заправок в прифронтовых регионах.
Напомним, что в Павлограде на Днепропетровщине в результате российской атаки возник пожар на территории станции технического обслуживания.