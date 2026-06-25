Палив авто військових на замовлення ворога: на Сумщині затримали підпалювача

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За даними слідства, через один із месенджерів він отримав пропозицію заробітку за підпали транспортних засобів, які використовувалися Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає RegioNews .

Упродовж червня фігурант підпалив три автомобілі в обласному центрі.

Для цього заздалегідь готував легкозаймисту речовину, якою вночі обливав транспортні засоби та підпалював їх.

Правоохоронці встановили його причетність до трьох епізодів та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо,що у Полтавському районі винесли вирок неповнолітньому уродженцю Дніпропетровської області, який за вказівкою куратора з месенджера Telegram підпалив автомобіль Hyundai Tucson.