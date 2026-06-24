Оккупанты за сутки 50 раз атаковали Днепропетровскую область, есть жертвы и пострадавшие
Российские войска на протяжении 24 июня почти 50 раз атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии четыре района Днепропетровской области, в результате чего два человека погибли, еще трое получили ранения
Об этом сообщает глава облгосадминистрации Александр Ганжа, передает RegioNew .
В Никопольском районе враг атаковал Никополь, Покровскую, Красногригорьевскую, Марганецкую и Мировскую общины.
Повреждены частные дома и автомобили. Погиб 60-летний мужчина. 64-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. 79-летняя женщина и 17-летний парень будут лечиться амбулаторно.
В Солонянской общине Днепровского района и Павлограде возникли пожары.
В Синельниковском районе россияне попали по Покровской общине, погиб человек.
Напомним, что 24 июня 2026 года российская армия обстреливала населенные пункты Херсонщины ствольной артиллерией, минометным оружием, атаковала дронами разного типа. Ударили также баллистикой.