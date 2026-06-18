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Вночі 18 червня російські війська атакували місто Суми ударними безпілотниками. Після серії ударів рятувальники працювали одразу на чотирьох локаціях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У пошкодженому 9-поверховому будинку рятувальники демонтували аварійні конструкції та допомогли жінці, яка перебувала у зачиненій квартирі.

Також надзвичайники ліквідували пожежу в приватному секторі. На місці виявили тіло загиблої людини.

Рятувальники обстежили місця влучань і надали першочергову допомогу громадянам.

Нагадаємо, вночі 18 червня російські війська понад 10 разів ударили по п'яти районах Дніпропетровщини, застосувавши артилерію, ударні безпілотники та авіабомбу. Пошкоджені будинки, підприємство та інфраструктура.